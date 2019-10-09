والتقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيغون في لقاءين ثنائيين كلاً من ممثل كوريا الجنوبية لشؤون السلام في شبه الجزيرة لي دو-هون والمدير الياباني لشؤون آسيا وأوقيانيا شيغيكي تاكيزاكي. وأجرى الممثلون الثلاثة كذلك اجتماعاً مشتركاً.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الدبلوماسيين الثلاثة "أعادوا التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى أهمية التعاون الثلاثي حول كوريا الشمالية من اجل التوصل لنزع كامل للسلاح النووي، وسلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وانهارت المفاوضات السبت الماضي، في السويد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتهام بيونغ يانغ لواشنطن بأنها أفشلت المحادثات رغم تأكيد الولايات المتحدة أن المفاوضات كانت "جيدة".

وغادرت كوريا الشمالية طاولة المفاوضات مؤكدةً خيبتها من غياب حلول "جديدة ومبتكرة" من واشنطن التي اقترحت بدورها عقد لقاء جديد في وقت لاحق من أكتوبر.

وتشكل هذه المحادثات المحاولة الأولى لتجديد الحوار بين البلدين منذ فشل قمة هانوي في فبراير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي تجربة لصاروخ باليستي بحر-أرض، بعدما كانت قد كثفت في الأشهر الأخيرة تجاربها على صواريخ قصيرة المدى.