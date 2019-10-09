وفي رسالة من ثماني صفحات وقّعها محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، رفض الأخير التحقيق الجاري في مجلس النواب والهادف إلى كشف ما إذا استغلّ ترامب منصبه بطلبه من كييف فتح تحقيق بالفساد يطاول جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية وأدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".

واحتج البيت الأبيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتا رسميا لإطلاق التحقيق.

وجاء في رسالة سيبولوني "أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأميركيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية".

وتابع محامي البيت الأبيض "نأمل، على ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل وأن تنضموا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهم الأميركيين".