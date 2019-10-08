وقتل عاصم عمر وهو مواطن باكستاني، "مع 6 أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون" في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، وفق ما أعلنت المديرية الوطنية للأمن، في تغريدة على تويتر مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بمجمع لحركة طالبان.

ومنذ نشأته عام 2014، يحرض تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية على شن هجمات إلا أن مسلمي الهند، الذين يزيد عددهم عن 160 مليونا، لا يتأثرون بهذه الدعوات بشكل كبير.