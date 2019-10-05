وكانت وسائل إعلام محلية، قد كشفت الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشرطي الذي نفذ هجوما بالسكين على 4 من زملائه داخل المقر الأمني الرئيسي في العاصمة باريس، مما أدى إلى مقتلهم.

وقالت وسائل الإعلام إن المعتدي، هو مسؤول تكنولوجيا يبلغ من العمر 45 عاما، يعمل في وحدة استخبارات الشرطة بشرطة باريس، وقد قتل بالرصاص بعد الهجوم.

وأفادت إذاعة فرانس إنفو وقناة بي إف أم التلفزيونية، الجمعة، أن زوجة المهاجم أبلغت الشرطة أن زوجها، الذي كان أصما، كانت لديه رؤى، لم تحددها، وقد أدلى بتعليقات غير متسقة في الليلة التي سبقت الهجوم.

وأسفر الهجوم الذي تمّ بسكين، الخميس، في مقر شرطة باريس عن مقتل ثلاثة شرطيين ومسؤول، فيما أصيب شخص آخر بشكل خطير.