وأشارت "بلومبرغ" إلى أن طلب ترامب نقل إلى المجلس من خلال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، ومستشار الرئيس الجديد للأمن القومي، روبرت أوبراين، دون أن يتم ذكر الرقم الجديد لموظفي المجلس، وفق ما نقلت "رويترز".

ورجحت "بلومبرغ" أن يكون القرار مرتبطا بعنصر الاستخبارات الذي أطلع الكونغرس عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، إذ أن ترامب نشر تغريدة الأسبوع الفائت تشير إلى أن ذلك الشخص عيّن في المجلس أثناء ولاية الرئيس باراك أوباما.

وتأتي هذه التطورات في وقت يبحث فيه الديمقراطيون بالكونغرس عزل الرئيس ترامب على خلفية اتهامه بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية قدرها 400 مليون دولار.

جدير بالذكر أن تاريخ تأسيس مجلس الأمن القومي يرجع إلى عهد الرئيس هاري ترومان في عام 1947، وتنحصر مهمته في توفير استشارات تتعلق بالسياسة الخارجية لرؤساء الولايات المتحدة.