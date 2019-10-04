وقالت الهيئة، في بيان، إن أمامها 14 ألف راكب ستعيدهم إلى بريطانيا، من أصل ما يزيد على 150 ألفا. والجمعة هو اليوم الحادي عشر في عملية إعادة الركاب التي تستمر أسبوعين، وتنتهي في السادس من أكتوبر.

وانهارت توماس كوك، أقدم شركة سياحية في العالم، الأسبوع الماضي، تاركة ما يزيد على نصف مليون سائح وقد تقطعت بهم السبل في أنحاء العالم.

وكانت الشركة تدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران، تخدم 19 مليون مسافر في السنة، في 16 دولة، وحققت إيرادات قدرها 9.6 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار أميركي) في 2018.

ويعمل لدى شركة توماس كوك 21 ألف موظف. وتبلغ ديون الشركة 1.7 مليار إسترليني.

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من هيئة الطيران المدني البريطانية بدء برنامج لإعادة زبائن توماس كوك المتضررين من الخارج، في غضون أسبوعين.