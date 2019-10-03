وكانت الطائرة "سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية، قد أقلعت في مايو الماضي، متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم قامت بهبوط اضطراري فيما كانت النيران تتصاعد منها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت، آنذاك، على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها، فيما يهرع الركاب للنزول منها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ممثلي الادعاء العام يعتقدون أن الطيار دينيس إيفدوكيموف "زاد الأمور سوء من خلال عدم اتباع قواعد السلامة"، مشيرين إلى أن "أفعاله أدت إلى اندلاع الحريق وتدمير الطائرة".

وتابعت أن لجنة التحقيق الروسية وجهت أصابع الاتهام إلى الطيار البالغ من العمر 42 عاما بسبب "تنفيذه هبوطا صعبا"، عندما عاد إلى موسكو.

وأضافت: "كما أنه لم يتبع إجراءات السلامة المتعارف عليها في مثل هذه الحالات".

وكشفت "ديلي ميل" أن الطيار حر طليق حاليا، لكنه ممنوع من السفر إلى حين مثوله أمام المحكمة.

وكان ماكسيم كوزنتسوف، مساعد الطيار إيفدوكيموف، حظي بالثناء والإشادة، ووصف كـ"بطل" بعدما عاد إلى الطائرة المحترقة وأنقذ عددا من الركاب، وذكرت تقارير صحفية أنه لن يواجه أي محاكمة.