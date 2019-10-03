ونشر الجيش الدنماركي صورا فريدة تظهر الطائرة العسكرية الروسية، وإلى جانبها تحلق المقاتلة الدنماركية بألوانها المميزة، على حسابه بموقع "فيسبوك".

وكانت المقاتلة الدنماركية مطلية باللونين الأبيض والأحمر، احتفالا بمرور 800 سنة على اعتماد العلم الدنماركي.

وقال الجيش الدنماركي: "كانت الرحلة مهمة روتينية، لكن من النادر أن نحصل على مثل هذه الصور الرائعة، لذا يجب أن تكون لديكم أيضا".

أما الطائرة الروسية، وهي طائرة استطلاع من طراز "IL-20M" فتعود إلى الحقبة السوفيتية، علما أنها لم تدخل المجال الجوي الدنماركي.