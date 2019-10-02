وتشمل الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للتفتيش في غضون 7 أيام، وفق الوكالة.

والنموذج إن.جي (وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي) هو الجيل الذي يسبق طائرات "ماكس" الممنوعة من الطيران منذ أشهر في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.

ومرت أكثر من 6 أشهر على وقف تحليق طائرة "بوينغ 737 ماكس" الأكثر مبيعا، في أعقاب حادثي تحطم لهذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وبدأ سريان قرار الحظر في أعقاب حادثة تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأسفر عن مقتل 157 شخصا، إضافة إلى تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في إندونيسيا.