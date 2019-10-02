وأضاف خامنئي خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري: "سنواصل خفض التزاماتنا".

واعتبر أن "المسؤولية تحملها منظمة الطاقة الذرية وعليها أن تنفذ التقليص.. على نحو دقيق وكامل وشامل وأن تستمر إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج إيران النووي، قالت الخميس، إن طهران وسعت نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق الدولي.

وأظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب"، وفق ما ذكرت "رويترز".