وأنهى الحكم معركة قضائية استمرت عشرين عاما خاضتها فاتا أورلوفيتش وأفراد من أسرتها، كانوا فروا من مذبحة سربرنيتشا عام 1995 وعادوا إلى قريتهم في المنطقة التي يهيمن عليها الصرب في البوسنة ليجدوا الكنيسة الكبيرة مشيدة على بعد 30 مترا من الباب الأمامي لمنزلهم.

ووجدت المحكمة أن عدم التزام سلطات صرب البوسنة بالقرارات الواجبة النفاذ الصادرة بين عامي 1999 و 2001 والتي أمرت بإعادة الملكية الكاملة للأراضي أضرت بحقوق الملكية لأسرة أورلوفيتش.

وقالت المحكمة إن على السلطات ضمان إزالة الكنيسة من الأرض في غضون ثلاثة أشهر ودفع 5000 يورو (5500 دولار) لفاتا أورلوفيتش وألفي يورو لثلاثة عشرة من أقاربها كتعويض مالي.

وعندما كانت أورلوفيتش تعيش بالخارج خصصت السلطات الصربية أرضها‭‭ ‬‬وشيدت الكنيسة، الذين فروا من المنازل التي امتلكوها في مناطق هيمنة البوسنيين والكروات.