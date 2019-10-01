وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية في بيان "المفوضية تدعو بإلحاح إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ بما في ذلك عودة سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عمليات البحث والإنقاذ والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر".

وبحسب أرقام المفوضية فإن 2019 هو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط حاجز الألف.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.