وصدر في مايو حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد، في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية.

وقالت وكالة "فارس" نقلا عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، إن القضاء أصدر حكما بالسجن 5 سنوات على فريدون، لكنه قد يواجه مزيدا من الاتهامات في قضية أخرى.

وبدأت محاكمة فريدون، إلى جانب 6 متهمين آخرين، في فبراير، دون أن يقدم القضاء تفاصيل عن التهم.

وكان فريدون قد احتُجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة.

وعمل شقيق روحاني مستشارا مقربا للرئيس، ودبلوماسيا بارزا شارك في محادثات أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1".