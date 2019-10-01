وقال الوزير الهندي للصحافيين قبيل لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو: "لقد قلنا دائماً إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ".

وأضاف: "لا نريد أن تملي علينا دولة، أيّاً تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيّاً تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أميركا".

ودعا الوزير إلى "الاعتراف" بحقّ بلاده في "حرية الاختيار".

وكانت نيودلهي وافقت العام الماضي على شراء خمسة أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز إس-400 مقابل 5,2 مليار دولار.

ولكنّ الولايات المتحدة أقرّت في 2017 قانوناً ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أيّ بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.

ويهدف هذا القانون إلى معاقبة موسكو لتورّطها في النزاعين الدائرين في كلّ من أوكرانيا وسوريا وكذلك لتدخلّها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأعلنت واشنطن أنّها ستفرض على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، عقوبات بسبب شراء أنقرة منظومة أس-400، على الرّغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقرن حتى الساعة قولها بالفعل.