وهزّ زلزال، مركزه في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومترا غرب إسطنبول، المدينة التي يسكنها نحو 15 مليون نسمة، الخميس، مسبّبا ذعرا دفع السكان لإخلاء منازلهم، كما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة، بحسب السلطات.

وعقدت السلطات التركية اجتماعا لوضع خطة استجابة للكوارث في إسطنبول بعد الزلزال، برئاسة نائب الرئيس، فؤاد أقطاي.

وقال إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، والذي انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول في يونيو الماضي، إنّه لم بحضر الاجتماع بسبب عدم توجيه الدعوة له.

وقال في تصريحات صحفية في إسطنبول: "أريد أن أناشد مسؤولي الدولة. الانتخابات انتهت، إنها باتت خلفنا"، وأضاف "الأولوية عندي هي الزلزال. فلنجد حلولا سويا".

وفاز إمام أوغلو بالانتخابات في مارس الماضي قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات بعد مزاعم تزوير قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم ليحقق لاحقا فوزا حاسما في الإعادة في يونيو.

وهذ أول مرة تسيطر المعارضة على إسطنبول، التي كانت تحت سيطرة حزب الرئيس، رجب طيب أردوغان، لنحو 25 عاما.