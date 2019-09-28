وأبلغ الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم، وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الحادث وقع قبالة سواحل مدينة مصراتة غربي ليبيا.

ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إن المنقذين في طريقهم إلى الموقع.

وفي السياق، قالت منظمة "ألارم فون" المستقلة، المعنية بمن يعبرون البحر المتوسط، إن قرابة "56 شخصا في خطر".

وأضافت أنها تلقت اتصالا من مهاجرين على متن الزورق، والذين غادروا شواطئ ليبيا قبل أيام، وجاء فيه "أنهم يطلبون مساعدة عاجلة ويخشون الموت".

وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة، الفارين إلى أوروبا.