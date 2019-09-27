وأدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذا التصريح، ردا على سؤال عن إعلان البيت الأبيض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها ترامب في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأثارت عاصفة سياسية داخل الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف إن نشر التفاصيل السرية لمثل تلك الاتصالات يتنافى مع العرف الدبلوماسي العام.

وأضاف أنه يأمل ألا يؤدي الوضع المتدهور للعلاقات بين البلدين إلى موقف مماثل فيما يتصل بروسيا.

ونشر البيت الأبيض مسودة نسخة من محادثة ترامب مع زيلينسكي، الخميس، تظهر محاولة ترامب الضغط على أوكرانيا "للتحقيق مع" منافسه جو بايدن.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي انتقد هذا النشر، وقال للصحفيين إن محادثته التي أجراها مع ترامب "لا ينبغي نشرها علنا".

ويقول معارضو ترامب، إن الرئيس الأميركي مارس ضغوطا على نظيره الأوكراني حتى يفتح تحقيقا بشأن "فساد" محتمل لنجل بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة في عام 2020.