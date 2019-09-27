وقال التقرير إنه جرى نقل القوارب إلى ميناء ناخودكا الروسي، بينما صادر حرس الحدود 30 ألفا من سمك الحبار ومعدات تستخدم في الصيد المخالف للقانون.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري.

واحتجزت روسيا في 17 سبتمبر قاربين تابعين إلى كوريا الشمالية في مياه إقليمية روسية في بحر اليابان، بعد أن هاجم أحدهما دورية روسية.