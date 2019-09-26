وقالت تقارير بثتها وسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة تبحث احتمال شن هجمات إلكترونية على إيران، وذلك بعد هجمات وقعت في 14 سبتمبر على منشأتين للنفط في السعودية.

وأشار موقع "شانا" إلى أن رئيس منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة، تفقد المنطقة، والتقى بكبار المدراء ومنهم مسؤولون عن أمن الإنترنت والاستجابة للطوارئ.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس بأن رئيس الدفاع المدني، المسؤول أيضا عن أمن الإنترنت، دعا لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت الصناعية قائلا: "أعداؤنا يعتبرون الفضاء الإلكتروني أحد مجالات التهديد الرئيسية ضد الدول ولا سيما إيران"، وفق ما نقلت "رويترز".

ووردت تقارير الجمعة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع هجوم إلكتروني على بعض مصانع البتروكيماويات وشركات أخرى في إيران، لكن هيئة حكومية إيرانية مسؤولة عن أمن الإنترنت نفت نجاح الهجوم.