وكان ريتشارد بيرجون، وهو نائب من حزب العمال المعارض، قد سأل بيركو عما إذا كان الوقت المطلوب، بموجب القواعد المتبعة حاليا، للترتيب لإجراء انتخابات عامة يجعل أقرب موعد ممكن لإجرائها الخامس من نوفمبر.

وقال بيركو: "أستطيع أن أؤكد أن ما أعرفه عن الجدول الزمني الانتخابي بموجب إطار العمل المتبع حاليا مثل ما يعرفه".

وطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون مرتين من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة لكن أحزاب المعارضة تقول إنها لا تريد الموافقة على ذلك لحين زوال خطر الانسحاب من التكتل دون اتفاق.

وكان جونسون قد هاجم الوزراء في حزب العمال المعارض، قائلا لزعيمه: "إما أن تحاول الإطاحة بي أو أن تتنحى جانبا وتسمح لحكومتي بإتمام خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".

وقال جونسون في كلمة أمام البرلمان البريطاني، كثيرا ما تخللتها صيحات الأعضاء: "على هذا البرلمان أن يتنحى جانبا ويترك هذه الحكومة تتمم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أن يمرر اقتراعا بسحب الثقة ويواجه في نهاية الأمر يوم الحساب من الناخبين".