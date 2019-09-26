ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس العموم جون بيركو قوله: "بالأمس... كانت الأجواء في الجلسة أسوأ من كل ما شهدته خلال 22 عاما في المجلس".

وأضاف: "هلا سمحتم لي أن أطالب... الزملاء بخفض مستوى الصوت ومعاملة بعضهم بعضا بصفتهم خصوما وليس أعداء".

وتحدى رئيس الوزراء البريطاني المعارضة البريطانية أن تصوت على الثقة بحكومته بهدف تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن بريكست.

وكرر رئيس الوزراء المحافظ قوله: "أريد أن أنجز بريكست"، متحديا نواب المعارضة أن يطرحوا الثقة به خلال جلسة لمجلس العموم الذي التأم غداة قرار للمحكمة العليا أبطل قرار جونسون تعليق أعماله.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد هاجم الوزراء في حزب العمال المعارض، قائلا لزعيمه: "إما أن تحاول الإطاحة بي أو أن تتنحى جانبا وتسمح لحكومتي بإتمام خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".

وقال جونسون في كلمة أمام البرلمان البريطاني، كثيرا ما تخللتها صيحات الأعضاء: "على هذا البرلمان أن يتنحى جانبا ويترك هذه الحكومة تتمم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أن يمرر اقتراعا بسحب الثقة ويواجه في نهاية الأمر يوم الحساب من الناخبين".