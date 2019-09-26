وقال أردوغان في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بثت الأربعاء: "لا أعتقد أن اتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة أمر صائب".

وأضاف "الأدلة المتوفرة حاليا لا تشير بالضرورة إلى مسؤولية إيران عن الهجوم"، وفق ما نقلت "رويترز".

وانتقد الرئيس التركي من جهة أخرى العقوبات الأميركية على إيران، معتبرا أنها "لم تحل أبدا أي مشكلة".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي لتعارض إجماع المجتمع الدولي والذي حمّل إيران المسؤولية عن هجوم "أرامكو"، بالتزامن مع مشاركة محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى في التحقيقات المرتبطة بالعمل الإرهابي.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأربعاء، خلال حديثه في حلقة نقاشية لـ"متحدون ضد إيران" في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة: "سنرى ما ستظهره النتائج. نعرف على وجه اليقين أن الطائرات بدون طيار والقذائف إيرانية الصنع، ونعلم أنها أُطلقت من الشمال".

وأوضح الجبير: "نحن نتشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول".

وأشار الجبير إلى البيان الذي أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحملت فيه مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو لإيران، ووصفه بأنه "قوي للغاية، ولم نفاجأ به".

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص في 14 سبتمبر الجاري، إلا أن السعودية عرضت أدلة تثبت ضلوع إيران في الهجوم.