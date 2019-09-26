وتشهد ماليزيا حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016 عندما نفذ مسلحون موالون لداعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وذكر رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية أيوب خان مايدين، في بيان أن المشتبه بهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر .

ومن بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون خمسة أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 13 إندونيسيا آخرين وماليزيا فيمداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم داعش الإرهابي، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين.

يذكر أن ماليزيا اعتقلت مئات الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بالتنظيمات الإرهابية.