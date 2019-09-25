وسوى الزلزال منازل بالأرض، ودمر متاجر وأحدث تشققات كبيرة في الشوارع في منطقة بين بلدتي جيلوم وميربور في الشمال، ويقع جزء منها في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير.

وقال محمد طيب رئيس الإدارة المحلية في ميربور إن عدد القتلى بلغ 37 قتيلا بينهم نساء وأطفال.

وصرح ساردار جولفاراز خان، نائب مفتش عام الشرطة أن "الوضع يعود ببطء لطبيعته، مستوى الفزع تراجع الآن بين الناس رغم الشعور بهزة تابعة أثناء الليل".

وأضاف خان أن أغلب الأضرار وقعت في قرى انهارت منازلهاالقديمة.

وفي بلدة بمنطقة ميربور تجمع أكثر من 200 شخص لتشييع طفل يبلغ من العمر 18 شهرا قتل في الزلزال. ودفنت طفلة أخرى من أبناء البلدة كانت قد توفيت عندما انهار جدار عليها.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن كل القتلى تقريبا من الشطر الباكستاني من كشمير وإن أكثر من 450 شخصا أصيبوا بجروح.