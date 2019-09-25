وجاء نشر مضمون المكالمة عقب إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، حملة تمهد لعزل الرئيس ترامب من منصبه، على إثر اتهامه بتشجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وتكشف الوثيقة المنشورة، أن ترامب طلب فعلا من نظيره الأوكراني أن يتواصل مع وزير العدل الأميركي وليام بار، ومحاميه رودولف جولياني.

وقال ترامب: "ثمة الكثير مما يقال حول نجل بايدن.. بايدن أوقف المحاكمة. والكثيرون يرغبون في كشف هذا الأمر".

وأضاف: "أريد أن يبادر المدعي العام إلى الاتصال بك أو بمسؤوليك، حتى نصل إلى خلاصة هذا الأمر.. سيكون مهما أن تقوم بكل ما تستطيع القيام به، إذا كان ذلك ممكنا".

لكن ترامب لا يعتبر هذا الكلام بمثابة ضغط على نظيره الأوكراني، وقال إنه أشار إلى وليام بار لأن وزارة العدل الأميركية تنظر أصلا في مصدر التحقيق الذي أجري في واشنطن بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2016.

وكتبت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأميركيتان أن مضمون المكالمة يؤكد الاتهامات الموجهة لترامب بشأن الضغط على الرئيس الأوكراني.

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن، قد عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من عام 2014، عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشكلت هذه الشركة هدف تحقيق مدع عام أوكراني كانت واشنطن ترغب في إقالته بسبب سجله السيئ في مكافحة الفساد.

وطلب بايدن، الجمعة، أن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث "أبدا" مع ابنه "حول أنشطته المهنية في الخارج".