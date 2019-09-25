وقال نتانياهو: " أردوغان هو من لا يتوقف عن ترديد الأكاذيب بشأن إسرائيل، وهو من يقتل الأكراد في بلده، وهو الذي ينكر الجرائم الفظيعة ضد الأرمن - يجب على هذا الشخص ألا يعظ إسرائيل"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست.

وكان أردوغان قد وجه في كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقادات شديدة لإسرائيل، وقال فيها: "الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل تعد واحدة من أكثر الأماكن التي تشهدا ظلما في العالم".

وانتقد أردوغان التزام المجتمع الدولي الصمت إزاء قتل قوات أمن إسرائيلية امرأة فلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل الحالية عبر أفعالها المتمثلة بهذه الجرائم، وفرض حصار غير إنساني على قطاع غزة، وأنشطة الاستيطان غير القانونية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس لا تقف عند انتهاك القانون الدولي، بل تتخطاه لتدوس على جميع القيم الإنسانية.

ودعا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل.