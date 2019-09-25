وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة الأناضول، إن الانفجار نجم عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر".

وأوضح أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

وأدلى المسؤول التركي بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير.

ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

وشهدت تركيا سلسة من الهجمات في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.