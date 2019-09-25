وأورد بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".

والأحد الماضي، قال بومبيو، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".

تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عنه.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.