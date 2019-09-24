وتسببت الحرائق في جزيرتي بورنيو وسومطرة في إندونيسيا بتلوّث الهواء في مساحة واسعة في جنوب شرق آسيا، وأجبرت آلاف المدارس على إغلاق أبوابها والعديد من السكان على ارتداء أقنعة أو العلاج نتيجة التهابات الجهاز التنفسي.

ونشرت جاكرتا 29 ألف رجل إطفاء وعسكري لمحاصرة الحرائق التي تسببت بها أنشطة بشرية. وتندلع الحرائق كل عام في الأرخبيل الإندونيسي، غير أن الحرائق الحالية ذات نطاق أوسع من سابقاتها بسبب موسم جفاف طال واشتد.

ويعيش نحو 10 ملايين طفل، تقل أعمارهم عن 18 عاما وربعهم تحت عمر خمس سنوات، في المناطق الأكثر تضررا في سومطرة والجزء الإندونيسي في بورنيو، بحسب بيان صادر عن اليونيسف.

وقالت المنظمة الدولية إن الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للخطر في ظل ارتفاع منسوب التلوث، وذلك لأن جهاز المناعة لديهم لا يزال في طور النمو.

وأوضحت أن الرضع المولودين لأمهات كن عرضة للتلوث خلال فترة الحمل قد يولدون بوزن أقل من المعدّل الوسطي، وقد يولدون قبل الأوان.

وأشارت ديبورا كوميني في البيان إلى أن "نوعية الهواء السيئة تحد خطير في إندونيسيا، وهي تسوء".

وكشفت أرقام صادرة عن خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي، في إشارة إلى برنامج أوروبي يستخدم معطيات الأقمار الصناعية، أن حرائق إندونيسيا لهذا العام أدت إلى انبعاث كميات من ثاني أوكسيد الكربون تكاد توازي الكميات المنبعثة عن حرائق عام 2015 التي كانت الأسوأ في البلاد منذ عقدين.

وبين بداية أغسطس و18 سبتمبر، انبعث 360 مليون طن من الغازات الدفيئة نتيجة الحرائق، في مقابل 400 مليون في 2015، بحسب ما ذكر البرنامج الأوروبي.

وفي ذروة أزمة حرائق 2015، كانت النيران تصدر يوميا غازات دفيئة موازية للكميات المنبعثة من أنشطة الاقتصاد الأميركي، بحسب معهد الموارد العالمية.