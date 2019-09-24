وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك: "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".

واتخذ جونسون خطوة تعليق البرلمان فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى بدون اتفاق.

لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية، ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء.

ودعا كوربن جونسون إلى الاستقالة إثر حكم المحكمة الذي صدر، في حين يشارك جونسون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء.