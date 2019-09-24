ودعا الرئيس الأميركي خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كل دول العالم، إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلا إنه يجب ألا تساند أي دولة "تعطش إيران للدماء".

وقال ترامب: "جميع الدول عليها واجب التحرك... يجب ألا تساند أي حكومة مسؤولة تعطش إيران للدماء. والعقوبات لن ترفع طالما واصلت إيران سلوكها الذي ينطوي على تهديد. سيتم تشديد العقوبات".

وشدد ترامب على ضرورة العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "يجب أن نمنع سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وسنعمل على تشديد العقوبات على طهران".

وحمّل ترامب النظام الإيراني مسؤولية الوقوف وراء هجمات تم تنفيذها في أماكن مختلفة حول العالم.

وتناول الرئيس الأميركي في كلمته العلاقات الأميركية الصينية، مطالبا بكين بـ"احترام الاتفاقيات المتعلقة بهونغ كونغ". ووجه ترامب انتقادات حادة إلى الممارسات التجارية للصين.

وقدم ترامب قائمة لما سماه سياسات تجارية غير نزيهة للصين. وقال إن بكين "اعتنقت نموذجا اقتصاديا يعتمد على حواجز ضخمة في السوق ودعم حكومي كبير والتلاعب بالعملة.. وعمليات النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية، وأيضا أسرار تجارية على نطاق ضخم".

وأضاف قائلا "فيما يتعلق بأمريكا فإن تلك الأيام قد ولت". واعترف ترامب بأن الولايات المتحدة خسرت نسبة كبيرة من مصانعها نتيجة المنافسة الصينية.

واستبق ترامب انطلاق أعمال الجمعية العامة في دروتها 74، بتصريحات قال فيها: "نحن في موقف قوي جدا تجاه إيران"، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بسبب الهجوم على منشآت نفطية سعودية مؤخرا بأسلحة إيرانية، فضلا عن تدخلات طهران المستمرة في شؤون المنطقة.