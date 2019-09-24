ووصف الرئيس الأميركي النظام الإيراني بـ"القمعي"، معتبرا إياه "من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم".

وشدد ترامب على ضرورة العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتابع قائلا: "يجب أن نمنع سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وسنعمل على تشديد العقوبات على طهران".

وحمّل ترامب النظام الإيراني مسؤولية الوقوف وراء هجمات شنّها في أماكن مختلفة حول العالم.

وتناول الرئيس الأميركي في كلمته العلاقات الأميركية- الصينية، مطالبا بكين بـ"احترام الاتفاقيات المتعلقة بهونغ كونغ".

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للعلاقات بين واشنطن وبكين، اعترف ترامب بأن الولايات المتحدة خسرت نسبة كبيرة من مصانعها نتيجة المنافسة الصينية.

واستبق ترامب انطلاق أعمال الجمعية العامة في دروتها 74، بتصريحات قال فيها: "نحن في موقف قوي جدا تجاه إيران"، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بسبب الهجوم على منشآت نفطية سعودية مؤخرا بأسلحة إيرانية، فضلا عن تدخلات طهران المستمرة في شؤون المنطقة.