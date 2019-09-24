وفي رده على أسئلة الصحفيين أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث انطلقت أعمال الجمعية العامة في دروتها 74، أضاف ترامب: "نحن في موقف قوي جدا تجاه إيران".

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجوم على منشآت نفطية سعودية مؤخرا بأسلحة إيرانية، فضلا عن تدخلات طهران المستمرة في شؤون المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس، من أن هجوما على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة". وقال: "لا نريد حربا (...) لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" في خريص وبقيق، في 14 من سبتمبر الجاري، تم بأسلحة إيرانية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب اجتماع له برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه، يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأشار المجلس إلى أن الهجوم على منشأتي أرامكو يعد "عدوانا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".