وقال ترامب، الاثنين، إنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين إجراءات عزله.

وردا على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب "ليس بشكل جدي"، على ما أوردت "فرانس برس".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، فتح تحقيق بشأن الأنشطة التي قام بها نجل بايدن خلال عمله في أوكرانيا.

وعلق ترامب على التقارير على اعتبار أن المسألة برمتها عبارة عن "مطاردة سياسية"، لكن هذه القضية أحيت دعوات لعزل الرئيس الأميركي، أطلقها نواب من المعسكر الديمقراطي.

وقال الرئيس الجمهوري: "الجميع يعرف أنها مجرد حملة مطاردة شعواء يديرها الديمقراطيون".

وأضاف: "من لديه مشكلة هو (جو) بايدن"، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديمقراطي جو بايدن، الذي يتهمه ترامب بأنه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

واعتبر ترامب أن "ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب".

ويتهم ترامب خصمه الديمقراطي بأنه طالب عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما السلطات الأوكرانية، بعزل مدع عام "كان يحقق في نشاطات لابنه".

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية، بدءا من عام 2014، عندما كان والده نائبا لأوباما.