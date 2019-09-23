وأشار الرئيس المصري في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بنيويورك، إلى حملة "100 مليون صحة" للكشف عن التهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية، التي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن، ممن تم اكتشاف إصابتهم بـ"فيروس سي".

ولفت السيسي إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة منظمة الصحة العالمية "من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها الذي قدمه لي مدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي".

وأضاف أن مصر بدأت بالفعل تنفيذ أولى مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين.

وقال: "تعددت مبادراتنا في هذا الصدد لتتضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة، التي شملت حوالي 250 ألف مريض، فضلا عن حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التي تواجهها المرأة والطفل في مصر، لا سيما من خلال مبادرتي (دعم صحة المرأة المصرية) و(اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة)، إلى جانب حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس".

كما أشار الرئيس المصري إلى امتداد التزام مصر بموضوعات الصحة على المستوى الوطني إلى القارة الأفريقية، وذلك ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث تسعى لتعميم مبادرة "مائة مليون صحة" على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

ويشارك الرئيس المصري حاليا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام.

ويلقي السيسي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، حيث يتناول رؤية القاهرة ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية.

وسيشارك السيسي أيضا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى، التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، تغطي عددا من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.