وكانت تقارير إعلامية أميركية، أكدها مصدران لـ"رويترز"، قد أفادت بأن الجاسوس نقل إلى الولايات المتحدة عام 2017.

وذكرت صحيفة "كومرسانت" اليومية أن المسؤول ربما كان أوليغ سمولينكوف الذي اختفى مع زوجته أنتونينا وأطفاله الثلاثة، بينما كان في رحلة بالجبل الأسود في يونيو 2017.

وذكرت الوكالة أن قاعدة بيانات وزارة الداخلية تظهر أنها أعلنت سمولينكوف في عداد المفقودين، وأن روسيا تبحث عنه.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أعلن الكرملين أن مسؤولا روسيا سابقا أشارت إليه تقارير إعلامية بأنه جاسوس لواشنطن، كان يعمل في الرئاسة الروسية، لكنه لم يكن على تواصل مباشر مع الرئيس فلاديمير بوتن.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن المخابرات الأميركية نفذت عملية عام 2017 لتهريب مسؤول روسي رفيع المستوى، كان يتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية.

وكشفت مصادر أميركية لشبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة اضطرت إلى إخراج شخص كانت تعتبره أهم جواسيسها داخل روسيا، في مهمة سرية لم يعلن عنها في حينها.