وقال بوريس جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا".

"سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان ميلشيات الحوثي، المرتبطة بإيران، مسؤوليتها عن الهجمات أمر "لا يمكن تصديقه".

وذكر: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه".

وأضاف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن إيرانيين من مزدوجي الجنسية اعتبر أنهم محتجزون" بشكل غير قانوني وغير عادل".