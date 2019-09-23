وكانت وسائل الإعلام الأميركية اتهمت ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا، لنجل جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

وصرح ترامب للصحفيين: "عندما يتحدث رئيس إلى رئيس بلد آخر، عليه أن يكون قادرا على التكلم مع هؤلاء الناس، وهم لا يريدون أن يعرفوا أنه يجري تسجيل المكالمة"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "لا يمكننا أن نفعل ذلك برئيس دولة أخرى، مع ذلك، لقد كان حديثنا جيدا وصريحا جدا. أتمنى أن يتمكنوا من نشره".

ويأتي ذلك على الرغم من أن ترامب أدلى بمواقف متضاربة حول المسألة في الأيام الأخيرة.

واستندت الاتهامات إلى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأميركية استمع إلى مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني.

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن، عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من عام 2014 ، عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشكلت هذه الشركة هدف تحقيق مدع عام أوكراني كانت واشنطن ترغب في إقالته بسبب سجله السيئ في مكافحة الفساد.

وطلب بايدن، الجمعة، أن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث "أبدا" مع ابنه "حول أنشطته المهنية في الخارج".

احتمال نشر المكالمة

ولم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشكل كامل إمكان نشر هذه المحادثة، وأبلغ قناة "أيه بي سي": "نحن لا ننشر نصوص مكالمات هاتفية غالبا".

وأضاف: "لن يكون من الملائم نشرها، إلا في ظل ظروف قصوى".

عزل ترامب

وأحيت هذه القضية دعوات لعزل الرئيس الأميركي، أطلقها نواب من المعسكر الديمقراطي.

وأكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة إليزابيث وورن: "حان الوقت لنستنكر التصرفات غير القانونية لدونالد ترامب ونبدأ بإجراءات الإقالة الآن".

بدورها، قالت النائبة الأصغر سنا في مجلس النواب الأميركي ألكسندريا أوكاسيو كورتيز: "في هذه المرحلة، الفضيحة الوطنية الأكبر ليست تصرف الرئيس الذي يخرق القانون، بل رفض الحزب الديموقراطي إقالته لهذا السبب".