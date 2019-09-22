وأضاف بومبيو: "مهمتنا هي تفادي الحرب... رأيتم ما أعلنه (وزير الدفاع الأميركي مارك) إسبر يوم الجمعة. ننشر قوات إضافية في المنطقة لغرض الردع والدفاع"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واستطرد قائلا لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": "إذا استمر عدم نجاح (إجراءات) الردع، فإني على ثقة أيضا بأن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ ما يلزم من إجراءات"، معتبرا أن القيادة الإيرانية "تدرك ذلك".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، الأحد، إن لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أنه تمت برمجة 15 اجتماعا ولقاء خلال تواجده في نيويورك، وأن "الاجتماع مع إيران ليس ضمن الجدول".

وسيتوجه رئيس أميركا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام.

وتصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عنه.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت جماعة الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.