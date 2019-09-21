ونقلت وزارة الدفاع الألبانية عن معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة، إن الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة دوريس الساحلية، على الساعة 14:04 بالتوقيت المحلي (12:04 بتوقيت غرينتش)، السبت.

وأوضحت الوزارة أن المناطق الواقعة على طول الساحل الغربي وأقصى الشرق شعرت بالزلزال، وفق ما ذكرت رويترز.

وأفاد شهود عيان في مدينة دوريس والعاصمة الألبانية، تيرانا، بأن الزلزال سبب أضرارا في المنازل والشقق وانقطع الكهرباء عن المنطقة لبعض الوقت.

وذكر موقع "بلقانوب" الإخباري على الإنترنت أن شخصين أصيبا في قرية هلمز.

ونظرا لوقوعها على طول البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، تقع ألبانيا في منطقة معرضة للزلازل وتسجل نشاط زلزاليا كل بضعة أيام.