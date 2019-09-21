وأضاف البنتاغون إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون "معتدلة".

وفي مؤتمر صحفي، قال الجنرال جوزيف دانفورد ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن عدد القوات التي سيتم نشرها لن يبلغ الآلاف ، رافضا تحديد عدد تلك القوات.