وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون:"فرضنا للتو عقوبات على البنك الإيراني الوطني".

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطائرات مسيرة السبت، مما أدى إلى تضرر إنتاج الشركة لفترة من الوقت، لكن السعودية قدمت، الأربعاء، براهين تثبت تورط إيران المباشر في الهجوم.

وتفرض الولايات المتحدة بالفعل مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران منذ إعلان إدارة ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015.

من ناحيته، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، إن جولة العقوبات الأخيرة تظهر أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة سياسة الضغوط القصوى، مؤكدا "لقد قطعنا الآن كل سبل تمويل إيران."

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي، إن الطائرات المسيرة والصواريخ التي ضربت معملي أرامكو في بقيق وخريص جاءت من الشمال وليس من الجنوب، كما زعمت ميليشيات الحوثي، مشدد على أن العمل جار لمعرفة مصدر انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

ونددت عواصم ومنظمات دولية بالاعتداء غير المسبوق على منشأتي "أرامكو"، وتحركت الولايات المتحدة لبحث رد على إيران المتهمة بتنفيذ الهجوم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن "الولايات المتحدة تعمل من أجل حرمان إيران من الحصول على القدرة والموارد من أجل استكمال حملتها الإرهابية، مشيرا إلى أن الاعتداء الإرهابي على معملي أرامكو يظهر أنه مازال الكثير أمامنا في هذا المجال".

وقال "إنه ينبغي إيقاف ضخ الأموال للنظام الإيراني، الذي يواصل اعتداءاته كما جرى في السعودية، مضيفا " كل عمل ترتكبه إيران من أجل ترهيب العالم، تسعى الولايات المتحدة لإيقافه.

وأضاف أن "بعض الأشخاص يؤمنون بأنه في حال منح إيران بعض الأموال الإضافية ستصبح دولة سلمية، وهذا خاطئ، لذلك علينا الاستمرار في منع إيران من الحصول على موارد (تستخدمها) لدعم ميليشيات حزب الله في لبنان".