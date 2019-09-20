وتوقفت تلك المحادثات منذ شهور بسبب خلافات بشأن المقايضات بين خطوات تخفيف العقوبات ونزع السلاح.

أشاد الدبلوماسي الكوري الشمالي كيم ميونغ جيل في بيان يوم الجمعة بقرار ترامب بفصل مستشار الأمن القومي السابق المتشدد جون بولتون.

وأعرب عن تفاؤله بأن المفاوضات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة قد تستأنف قريبا.

وطالبت بيونغ يانغ مرارا وتكرارا واشنطن بإعادة النظر في موقفها بعد انهيار قمة فبراير بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وترامب.

وانتقد ترامب، الأربعاء، بولتون، لدعمه "النموذج الليبي" لنزع السلاح النووي من جانب واحد للشمال، وقال: "ربما طريقة جديدة ستكون جيدة جدا".