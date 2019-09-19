وتقول النيابة إن صعب عضو في حزب الله منذ عام 1996 ولديه خبرة في استخدام الأسلحة نارية وصنع القنابل.

وقال ممثلو الادعاء إن من بين الأهداف في مدينة نيويورك، جسر جورج واشنطن وتمثال الحرية.

كما قام باستطلاع أهداف في بوسطن وواشنطن، بما في ذلك فينواي بارك ونصب واشنطن التذكاري.

ويواجه صعب اتهامات بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التآمر والتهم الأخرى.