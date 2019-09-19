وقال رحمة الله يرمال، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، إن "سيارة مفخخة استهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم (الخميس)".

وأضاف أن "مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمر"، موضحا أن "عشرة أشخاص قتلوا وجرح 85 آخرون".

وتبنى ناطق باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي الاعتداء، الذي وصفه بأنه "عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات".

وقال "نفذنا هجوما (..) ضد إدارة الأمن الوطنية"، مؤكدا أن المبنى دمر بالكامل.

وتشهد أفغانستان سلسلة هجمات تتبنى حركة طالبان معظمها، وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 28 سبتمبر.