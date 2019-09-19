ونقلت "رويترز" عن أقوال المسؤولة، التي لم تسمها، للصحفيين في واشنطن "توقعي بأنه لن يتم فرضها (العقوبات)" وأضافت أن ترامب أصبح أكثر تعاطفا مع موقف أنقرة. وتابعت "تفهم القصة الكاملة وراء كيفية شرائنا منظومة إس-400".

وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتمثل تهديدا لطائرة الشبح إف-35 التي تنتجها شركة لوكيهد مارتن، والتي تعتزم أنقرة أيضا شراءها وكانت شريكا في إنتاجها.

وتزعم تركيا أنها تواجه تهديدات كثيرة من سوريا، وهي في أمس الحاجة لمنظومة دفاع شاملة.

واستبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج إف-35، بسبب إقدامها على شراء منظومة الدفاع الروسية، التي بدأت أجزاء منها في الوصول إلى تركيا في يوليو، لكن واشنطن لم تصل إلى حد فرض عقوبات على أنقرة رغم أنها هددت بذلك منذ أشهر.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، حسب "رويترز".