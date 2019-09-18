وقال غوتيريس، في مقابلة مع ائتلاف "كوفيرينغ كلايمت ناو"، الذي يضمّ عشرات وسائل الإعلام العالمية "مناي أن يزيد المجتمع برمّته الضغوط على الحكومات كي تدرك أن عليها التحرك بوتيرة أسرع، لأننا بصدد خسارة السباق".

ويرأس غوتيريس، السبت، قمة شبابية حول المناخ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل إقامة قمة خاصة بالمناخ الاثنين بحضور رؤساء الحكومات والدول المدعوين إلى إعادة النظر في التزاماتهم لحصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية في القرن التاسع عشر.

وقال غوتيريس إن "الأبحاث العلمية تشير إلى أن هذه الأهداف لا تزال في متناولنا"، مقرا بأنه من الممكن التعويض، جزئيا أقله، عن تقاعس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتدابير من تنظيم أطراف من غير الدول، لا سيما في الولايات المتحدة حيث تتولى ولايات فدرالية، مثل كاليفورنيا، زمام المبادرة.

ولفت إلى أن الكثير من المدن الكبرى والمناطق والشركات باتت منخرطة في هذه الجهود وإلى أن مصارف وصناديق استثمار متعدّدة، راحت تنسحب من قطاع الفحم ومصادر الطاقة الأحفورية.

كما صرح "نحن بحاجة إلى تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية تغييرا جذريا ... وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج طاقتنا. ويخيل لي أن مزيدا من الأشخاص والشركات والمدن والدول باتت تدرك أهمية هذا التغيير".