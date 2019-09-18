وقال ليبرمان في بث تلفزيوني من مقر حملته الانتخابية إن "موقفنا كان قبل الانتخابات، وهو نفسه بعد الانتخابات: تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة أفضل من الحكومات الضيقة".

وأظهرت ثلاثة استطلاعات رأي منفصلة أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية أنّ كلاًّ من حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وتحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس سيحصل على ما بين 31 و 34 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وأفادت استطلاعات الرأي أن حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان سيحصل على ما بين 8 و10 مقاعد.

ولا يبدو، بحسب هذه الاستطلاعات، أنّ الانتخابات ستسفر عن كتلة واضحة تتمتع بالغالبية.

وقال ليبرمان "أنا أوصي رئيس الدولة من الآن وقبل صدور النتائج الرسمية بأن يدعو كلاًّ من نتانياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة وطنية، حتى اذا لم أنضمّ إليها، وذلك أفضل من حكومة ضيّقة غير مستقرّة".