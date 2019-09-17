وأوضح إسماعيلي أنه يشتبه في أن اثنين من الأستراليين، استخدما طائرة مسيرة لالتقاط صور لمواقع عسكرية، بينما اتهم الشخص الثالث بالتجسس لصالح دولة أخرى، دون أن يتم الكشف عن هوياتهم، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتعد تصريحات إسماعيلي أول تأكيد رسمي إيراني بأنهم اعتقلوا، بعدما تحدثت عائلاتهم عن توقيفهم في إيران.

وكانت العائلات قد كشفت أن الثلاثة هم جولي كينغ وصديقها مارك فيركن، وهما رحالان يوثقان تفاصيل أسفارهما على مدونة، والثالثة هي كايلي مور غيلبرت، وهي أستاذة محاضرة في جامعة ملبورن.

وأكد إسماعيلي أن الأنباء عن اعتقال ثلاثة أستراليين "صحيحة"، مضيفا أن المسألة متعلقة بقضيتين منفصلتين.

وأضاف: "إحدى القضيتين تتعلق بالتقاط شخصين لصور مواقع عسكرية ولمناطق يحظر (تصويرها) لدينا"، مشيرا إلى أنه تم العثور على الصور مخزنة في الطائرة المسيرة التي كانا يستخدمانها.

أما القضية الثانية، فقال إسماعيلي إنها تتعلق باتهام شخص بـ"التجسس لصالح دولة أخرى".

ونوه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إلى أنه "تم توجيه اتهامات جنائية في القضيتين وهم بانتظار محاكمتهم".

وقالت أستراليا إنها تقدم مساعدة قنصلية للمعتقلين الثلاثة، فيما أشارت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إلى عدم وجود "أي سبب" للاعتقاد بأن توقيفهم مدفوع سياسيا.