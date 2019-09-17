وذكر عبد القاسم سانجين، مدير المستشفى الإقليمي "من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو. سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع".

وتابع أن "الرئيس لم يصب في الانفجار"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

والأسبوع الماضي، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، مخلفا مقتل أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، الذي وقع بالقرب من حي يضم السفارة الأميركية.

وتسلط هذه الهجمات الضوء على توقعات بتصاعد العنف، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة المحادثات مع طالبان، التي كانت تهدف لسحب القوات الأمريكية وإنهاء 18 عاما من الحرب في أفغانستان.

وقال ترامب "لقد انتهت تماما.. من ناحيتي انتهت".

وأجرى دبلوماسيون أميركيون محادثات مع ممثلين لحركة طالبان منذ أشهر، بهدف التوصل إلى خطة تهدف لسحب آلاف القوات الأميركية مقابل ضمانات أمنية من طالبان.